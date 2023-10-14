نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة صبا الرافعى: 'الست المصرية شايلة مسئولية البيت' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة صبا الرافعى عن رأيها في المرأة المصرى وذلك خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي قائلة:" الست المصرية شايلة مسئولية البيت من تنضيف وغسيل وتمرين ومدارس العيال".

وأكملت: الست اللبنانية بتدلع وبتشغل في بيتها وبتنضف وتطبخ ومش بتتكسف أنها تنضف بس مش بتشتغل جوا البيت وبرا البيت.

صبا الرافعي تكشف عن رأيها في الرجل المصري

وكشفت عن رأيها في الرجل المصرى قائلة:" الراجل المصرى عايز روقة مامته مدلعاه وهو عايز يتدلع.

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

