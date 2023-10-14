نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل صوت وصورة الحلقة 1.. حنان مطاوع تتعرض للتحرش من مراد مكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل صوت وصورة بذهاب رضوى "حنان مطاوع" للتقديم على وظيفة عند الدكتور عصام ويجلسها أمامه ويقوم بتشغيل الكاميرا لتصويرها ويبدأ بالتسجيل لها ويسألها عن اسمها وتجيبه بأن اسمها رضوى ممدوح ويطلب منها اسمها ثلاثي، وينتاب رضوى شعور بالتوتر بسبب تصوير الكاميرا لها ويسألها عن إذا كانت الكاميرا تسبب لها توتر يمكنه اغلاقها وتجيبه بإنها غير متوترة، ويسألها عن أماكن سبق لها العمل بها وتجيبه بعملها في عدة أماكن سابقة ولديها خبرة ويخبرها بقبوله لها في العمل معه وتستغرب رضوى من سرعة القبول.

رضوى تخبر زوجها بقبولها في العمل

وتخرج لصديقتها وتخبرها بقبوله لها في العمل وعن سرعته في قبولها وكان عليه أن ينتظر قليلًا وتجيبها صديقتها بأنها حسنة المظهر والسلوك لماذا لا يقبلها فأخبرتها رضوى بأنها سمعت إنه سيء السمعة لكن صديقتها تخبرها بطبيته، ثم تتصل رضوى بزوجها عبد الغني "وليد فواز" وتطلب منه أن يتصرف في أموال ويدخل إلى مدير عمله ويطلب منه سلفة لإنه لم يعد معه أموال بسبب العملية التي أجراها ويرفض ويخبره بتأخير المرتب لمدة 10 أيام، وتذهب إليه رضوى في مكان عمله وتسأله ماذا فعل في الأموال ويخبرها برفضهم اعطائه السلفة وسألها ماذا فعلت في العمل الذي ذهبت إليه وأخبرته بقبولها وأن الراتب 5000 جنيه وأنها سمعت عن سوء سمعة هذا الطبيب وقالها لها "متصدقيش أي حاجة تسمعيها" وأن المرتب 5000 جنيه.

قضية تنتظر رضوى وزوجها

ويذهب الدكتور عصام لحضور مباراة ابنه ويفوز ابنه في المباراة ويذهبون للجلوس في النادي بعد الانتهاء من المباراة ويوصي ابنه بعدم الغرور من مكسبه ويظل ينصحه بعدم الغرور ثم تتركهما والدته وتغادر لمعاد ينتظرها، وتعود رضوى المنزل وتجد ابنتها تقوم بعمل "فيديو تيك توك" وتسعد بها رضوى وتطلب منها ابنتها أن تقوم بوضعه على التيك توك ولكن ترفض رضوى ذلك وعن انهما تحدثتا في ذلك من قبل وإنها غير موافقة وتخبرها ابنتها بإنها ستصبح مشهورة ويمكنهم السفر والجلوس في فندق وهدايا مجانية، ويدق الباب وتقوم رضوى لفتحه وتجد مُحضر من المحكمة ويطلب منها الأمضاء على ورقة وتسأله عنها ويخبرها إنه شخص من الديانة قام برفع قضية عليهم لانهم لم يسددوا الديون التي عليهم وتأخذها رضوى وهي حزينة.

ظهرت حنان مطاوع وهي تتحدث مع عصام وعن حدوث ظروف لديها ويسألها عن إذا كانت تريد أن تروي تلك المشاكل وأخبرته بأن زوجها مريض والعملية التي اجراها ويقوم باعطائها أموال وتخبره بإنها لا تخبره لأنها بحاجة إلى أموال ويصر مراد مراد على اعطائها أموال.

انفعال لطفي على شقيق طليقته

وظهر لطفي مع وافي في مكان ويسأله عن مدة جلوسهم في المكان ويتحدثان عن حياة صدقي صخر الشخصية ويأتي إليهم أحمد أبو زيد ويخبره بعدم حضور شقيقته ويغضب صدقي صخر وينفعل عليه ثم يتركه ويغادر ويقود عمرو وهبة السيارة ويمازح عمرو وهبة صدقي صخر ويسأله عن سبب تسمية ابنه عبود، وتتحدث "نيرمين" نجلاء بدر مع صديقتها تدعى سهام عن زوجها وإنه قام بتصويرها أثناء علاقتهما وأن زياد صديق زوجها هو من أخبرها بذلك وإنه يجب اتخاذ موقف قانوني معه وتخبرها نيرمين بإنها تستشير محامية وتخبرها بالحل، ثم تتحدث حنان مطاوع مع زوجها وليد فواز وعن الأموال التي أخذتها وعن الطبيب الذي تعمل معه وعن إنه شخص جيد وغير ماظنت به وعن نجاحه في عمله.

رضوى تتعرض للتحرش

ثم يظهر عمرو وهبة وصدقي صخر في مزرعته وتذهب إليه طليقته لبنى "مروة عيد" وتتشاجر معه بسبب ماقاله لشقيقها وعن رفع لطفي قضية رؤية لرؤية ابنه ويحاول وافي تهدأتهما وتتركهما وتغادر، ثم تظهر رضوى وهي تتحدث في الهاتف وتذهب إليها زميلتها فدوى عابد وتتركها وتغادر ثم يطلبها الطبيب وتصعد إليه وتجده في حالة سُكر ويطلب منها غلق الباب ثم طلب منها الجلوس وقام بتشغيل الكاميرا لتصويرها واقترب منها وحاول احتضانها