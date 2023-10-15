نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح: 'شقيت عشان حلمي وقلت هكمل في الفن لو هموت من الجوع' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان حاتم صلاح الصعوبات التي مر بها، خلال مشواره الفني، إذ أشار إلى أنه عمل في البداية مساعد مخرج، وبدأ يتطرق في الوسط حتى أصبح نجمًا يشارك في العديد من الأعمال، مؤكدًا أنه رفض الاستلام في البداية والتنازل عن حلمه.

تصريحات حاتم صلاح

وتحدث حاتم صلاح عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، ‘اشتغلت في البداية مساعد مخرج، ومن أهم أعمالي كان مسلسل صاحب السعادة، مع الزعيم والفنانة لبلبة، وجمعني بها الكثير من المواقف وأتعلمت منها كتيرة، كنت قبل الأوردر بقعد معاها أحفظها المشهد كله في ساعتين، وكنت بنبهر بأستاذ عادل إمام’.

وتابع حاتم صلاح: ‘كنت بعرف أني ممثل شاطر من جمهور المسرح، لأني من جيل نجوم مسرح مصر، مصطفى خاطر وعلي ربيع وغيرهم، وفكرت أشتغل شغل عادي لما أتخرجت، لكن لما وقفت على المسرح، وشوفت الجمهور قلت أنا هسيب كل حاجة، هنتمي للفن حتى لو هموت من الجوع، وبعدها اشتغلت مساعد مخرج’.

وأضاف حاتم صلاح: ‘بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت سيلز شحن بحري وجوي، كنت بقف في المركب أي حد يستورد ويصدر بقف معاه، نجحت فيها شوية، لكن سيبتها بسبب حبي للفن’.

أعلن الفنان حاتم صلاح أحد أبطال مسلسل الكبير أوي عن بدأ التحضير للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل عام 2024، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات الذي يذاع على قناة الظفرة: فيه الكبير الجزء الثامن، وهي معلومة ناس كتير لسه محدش عارفها بس مش عارف صح ولا غلط أني كشفت عن الموضوع ده.

مسلسل الكبير أوي، هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية المزاريطة، الذي تزوج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة تواءم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقوا، ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم، ويجسد مكي الأدوار الأربعة، الأب، والإخوة الثلاثة "الكبير، وجوني، وحزلقوم".