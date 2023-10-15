نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان حاتم صلاح، ضيفا على برنامج "In Deep في العمق" الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، من المقرر عرضه علي قناته الشخصية يوتيوب.

كشف حاتم صلاح أسباب عدم زواجه حتى الآن؛ إذ أكد أنه انشغل بالفن، وأنه يرى أن الفنان عبارة عن مشروع يحتاج لشخص يطوره ويقدر ظروفه الخاصة، وحياته غير المستقرة، كما أشار إلى أنه حاليًا أصبح يعيش مع الكلاب، هذه المخلوقات التي تعلم منها الرحمة والتسامح.

حاتم صلاح: "أنا مشروع فني"

وتابع حاتم صلاح: "أنا عبارة عن مشروع، محتاج حد يا يكبر المشروع يا يهده، حبيت في الجامعة وبعدها اضطريت إني أشتغل حاجات تانية غير الفن، لكن مستحملتش، فسيبنا بعض، أنا حاليًا ممكن أتجوز بس مبقاش عندي خُلق أتكلم في التليفون وأخرج".

حاتم صلاح: “أنا عايش مع الكلاب وعلموني الرحمة والتسامح”

واكمل حديثه قائلا: "أنا عايش مع الكلاب، علموني الرحمة والتسامح، عندي كلبتين بيناموا جمبي على السرير، وفي واحدة منهم أخدتها معايا المسرح، كان عندي كلاب كتير بيتجوزوا ويخلفوا، وكنت بضطر أنضف البيت بشكل كبير بسببهم، وكنت لازم أرضع الكلاب الصغيرة منهم كل ساعتين".

مسلسل باب العمارة

يذكر أن يعرض حاليًا، لـ حاتم صلاح مسلسل على باب العمارة عبر منصة watch it، ويجسد حاتم صلاح شخصية عوض البواب الذي يتعرض خلال عمله لبعض المواقف الكوميدية مع سكان العمارة.

ويعد على باب العمارة هو أول بطولة مطلقة للفنان الكوميدي حاتم صلاح، الذي تألق خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل الصفارة مع النجم أحمد أمين، ومسلسل على باب العمارة مكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

أبطال مسلسل "باب العمارة"

ويشارك في بطولته محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في مسلسل على باب العمارة، منهم النجم أحمد أمين، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.