نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح: "بقالي سنين شقيان وكنت شغال سيلز شحن بحري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حاتم صلاح، الصعوبات التي مر بها، خلال مشواره الفني، حيث أشار إلى أنه عمل في البداية مساعد مخرج، وبدأ يتدرج في الوسط حتى أصبح نجمًا يشارك في العديد من الأعمال، مؤكدًا أنه رفض الاستلام في البداية والتنازل عن حلمه.

تصريحات حاتم صلاح

وتحدث عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: “اشتغلت في البداية مساعد مخرج، ومن أهم أعمالي كان مسلسل صاحب السعادة، مع الزعيم والفنانة لبلبة، وجمعني بها الكثير من المواقف وأتعلمت منها كتيرة، كنت قبل الأوردر بقعد معاها أحفظها المشهد كله في ساعتين، وكنت بنبهر بأستاذ عادل إمام”.

وتابع حاتم صلاح: “كنت بعرف أني ممثل شاطر من جمهور المسرح، لأني من جيل نجوم مسرح مصر، مصطفى خاطر وعلي ربيع وغيرهم، وفكرت أشتغل شغل عادي لما أتخرجت، لكن لما وقفت على المسرح، وشوفت الجمهور قلت أنا هسيب كل حاجة، هنتمي للفن حتى لو هموت من الجوع، وبعدها اشتغلت مساعد مخرج”.

وأضاف: “بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت سيلز شحن بحري وجوي، كنت بقف في المركب أي حد يستورد ويصدر بقف معاه، نجحت فيها شوية، لكن سيبتها بسبب حبي للفن”.





موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.