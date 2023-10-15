الليلة.. مجدي الهواري يحتفل بزفافه

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم المخرج مجدى الهواري، يحتفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود وذلك عقب انفصاله من الفنانة غادة عادل قبل ٥ سنوات.

غادة عادل ومجدي الهواري

تصدر في الساعات الأخيرة اسم الفنانة غادة عادل واسم المخرج الشهير مجدي الهواري ساحات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار أنباء عن ستعداد الهواري للزواج من مصممة الأزياء نور عبد المعبود عقب انفصاله عن غادة بمدة طويلة.

وحرص الجمهور أن يعلق على الأمر ويظهر مدى استعجابه حول الأمر وذلك بسبب علاقة غادة والهواري القريبة والطيبة حتى عقب انفصالهم، حيث إنه صرح أنه لا يستطيع الزواج بعدها بسبب حبه الشديد لها، وللزواج بأخرى يجب أن تتقبل حبه لغادة عادل، الأمر الذي جعل الفنانة تدخل في حالة بكاء شديد.

وفي سياق متصل، قد صرحت غادة من قبل في أحد اللقاءات التلفزيونية من فترة طويلة عن رد فعلها عند مجيئ يوم زفاف الهواري وقالت: "لو مجدي الهواري اتجوز هفرحله جدا من قلبي وهو يستحق إنه يعيش حياته.

وتابعت: “قرار زواجي مش سهل عليا، مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط، مجدي الهواري شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي”.

دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود هي مصممة أزياء للمشاهير والأعمال الفنية وتعاونت مع مجدي الهواري في عدة أعمال فنية منها مسلسل دايما عامر ومسرحية هابي نيو يير، كانت متزوجة من مدير التصوير كريم أشرف ولديها منه بنت تدعى تيا.

كما أنها تجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة ياسمين عبد العزيز وتعاونت معها في عدة أعمال منها مسلسل اللي مالوش كبير..

يعتبر آخر أعماله هو مسلسل "دايمًا عامر" هو مسلسل اجتماعي يناقش قضية هامة جدًا وهي أزمة التعليم في مصر في العصر الحالي ويسلط الضوء على عدد من القضايا منهم التنمر، تفكك الأسرة، الهكر، تسريب الامتحانات، الدروس الخصوصية"

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، محمد محمود، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، سماء إبراهيم، يوسف الأسدي ونخبة كبيرة من النجوم ومن إخراج مجدي الهواري.