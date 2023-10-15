راندا عبد السلام: توقعت نجاح حكاية "ما تيجي نشوف ".. وهذه أعمالي المنتظرة |خاص

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة راندا عبد السلام كواليس مشاركتها في حكاية “ما تيجي نشوف ” مشيرة إلى أنها توقعت نجاح العمل بسبب المؤلف عمرو محمود ياسين قائلة: “احساسي بردود الفعل مخضوضة وفرحت أوي بس خايفة أفرح بزيادة وكنت متوقعة أنه يطلع تريند”.

راندا عبد السلام: “أي قصة بيحكيها عمرو محمود ياسين لازم تخطفنا”

وتابعت خلال تصريحاتها لـ “دوت الخليج الفني” قائلة: “ لازم أي قصة بيحكيهالنا المؤلف عمرو محمود ياسين، علي التلفزيون بتخطفنا وبتجذب كل انتباهنا كل الحب والاحترام له علي الفرصة اللي أدهالي”.

وتحدثت عن أعمالها المنتظرة قائلة: "انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم (بلومندو) للفنان حسن الرداد.

حكاية "ما تيجى نشوف"

تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أول حلقتين من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.

تفاصيل مسلسل «ماتيجي نشوف»:

ظهرت هنا شيحة بشخصية "مريم" المتزوجة من طارق صبرى "سليم" الذى يعمل مخرج إعلانات ولديهما طفلة، أما إسلام جمال فيجسد دور "سيف" ومتزوج من نهى عابدين "ريهام" التي تعمل في شركة دعاية وإعلان، فيما ظهر نبيل عيسى بشخصية "علي" وهو شاب طائش يعمل في بيزنس المطاعم ومقيم في الجونة، والصديق السادس هو أحمد جمال سعيد "مراد" يعمل في الخارجية ويستعد للارتباط، تحجز مريم فيلا بالساحل الشمالى للإقامة فيها، فيما رفض سيف السفر أكثر من مرة خاصة وأنه ذهب لعمل عمرة وعاد كشخص آخر محافظ أكبر ويرى وجود كل الأصدقاء رجال وسيدات في مكان واحد خطًا ولكنه يسافر معهم في النهاية، أما علي فيتحرك من الجونة للسفر إلى الساحل وهو شاب طائش يعمل في بيزنس المطاعم ومقيم في الجونة، والصديق السادس هو أحمد جمال سعيد "مراد" يعمل في الخارجية ويستعد للارتباط.

وتحجز مريم فيلا بالساحل الشمالى للإقامة فيها، فيما رفض سيف السفر أكثر من مرة خاصة وأنه ذهب لعمل عمرة وعاد كشخص آخر محافظ أكبر ويرى وجود كل الأصدقاء رجال وسيدات في مكان واحد خطًا ولكنه يسافر معهم في النهاية، أما علي فيتحرك من الجونة للسفر إلى الساحل وهو في طريقة يحدث معاكسات مع ملك قورة على الطريق ويحاول التعرف عليها ولكنها ترفض، وبعد وصولهما الفيلا تدخل ملك قورة بصحبة مراد ويعرف أصدقاءه عليها بأنها خطيبته "هانيا".