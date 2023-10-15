نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح: "بقيت عايش مع الكلاب.. وأتعلمت منهم الرحمة والتسامح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حاتم صلاح، أسباب عدم زواجه حتى الآن، إذ أكد أنه انشغل بالفن، وأنه يرى أن الفنان عبارة عن مشروع يحتاج لشخصًا يطوره ويقدر ظروفه الخاصة، وحياته الغير مستقرة، كما أشار إلى أنه حاليًا أصبح يعيش مع الكلاب، هذه المخلوقات التي تعمل منهم الرحمة والتسامح.

تصريحات حاتم صلاح

وقال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أنا عبارة عن مشروع، محتاج حد يا يكبر المشروع يا يهده،حبيت في الجامعة وبعدها اضطريت اني اشتغل حاجات تانية غير الفن، لكن مستحملتش، فسيبنا بعض، أنا حاليًا ممكن أتجوز بس مبقاش عندي خُلق أتكلم في التلفون وأخرج.

وأضاف حاتم صلاح: أنا عايش مع الكلاب، علموني الرحمة والتسامح، عندي كلبتين بيناموا جمبي على السرير، وفي واحدة منهم أخدتها معايا المسرح، كان عندي كلاب كتير بيتجوزوا ويخلفوا، وكنت بضطر أنضف البيت بشكل كبير بسببهم، وكنت لازم أرضع الكلاب الصغيرة منهم كل ساعتين.

موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

آخر أعمال حاتم صلاح

يذكر أن آخر أعمال حاتم صلاح هو مشاركته في مسلسل على باب العمارة الذي يعرض حاليا على منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل، والمسلسل من بطولة حاتم صلاح، محمد رضوان، وآية سماحة وريهام الشنواني وعدد من الفنانين.