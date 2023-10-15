بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "صوت وصورة" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ولك بعد عرض أولى حلقاته اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء على قناة dmc، بطولة النجمة حنان مطاوع، فضلا عن عرضها على منصة watch it الإلكترونية قبل يوم من عرض الحلقة.

قصة مسلسل "صوت وصورة"

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

موعد عرض مسلسل "صوت وصورة"



يعرض مسلسل "صوت وصورة " بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا، بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟



يضم مسلسل "صوت وصورة " عدد من الفنانين على رأسهم حنان مطاوع، وهو من بطولة: "نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص الحلقة الاولى من مسلسل "صوت وصورة"



بدأت الحلقة الأولى من مسلسل صوت وصورة بذهاب رضوى "حنان مطاوع" للتقديم على وظيفة عند الدكتور عصام ويجلسها أمامه ويقوم بتشغيل الكاميرا لتصويرها ويبدأ بالتسجيل لها ويسألها عن اسمها وتجيبه بأن اسمها رضوى ممدوح ويطلب منها اسمها ثلاثي، وينتاب رضوى شعور بالتوتر بسبب تصوير الكاميرا لها ويسألها عن إذا كانت الكاميرا تسبب لها توتر يمكنه اغلاقها وتجيبه بإنها غير متوترة، ويسألها عن أماكن سبق لها العمل بها وتجيبه بعملها في عدة أماكن سابقة ولديها خبرة ويخبرها بقبوله لها في العمل معه وتستغرب رضوى من سرعة القبول.

وتخرج لصديقتها وتخبرها بقبوله لها في العمل وعن سرعته في قبولها وكان عليه أن ينتظر قليلًا وتجيبها صديقتها بأنها حسنة المظهر والسلوك لماذا لا يقبلها فأخبرتها رضوى بأنها سمعت إنه سيء السمعة لكن صديقتها تخبرها بطبيته، ثم تتصل رضوى بزوجها عبد الغني "وليد فواز" وتطلب منه أن يتصرف في أموال ويدخل إلى مدير عمله ويطلب منه سلفة لإنه لم يعد معه أموال بسبب العملية التي أجراها ويرفض ويخبره بتأخير المرتب لمدة 10 أيام، وتذهب إليه رضوى في مكان عمله وتسأله ماذا فعل في الأموال ويخبرها برفضهم اعطائه السلفة وسألها ماذا فعلت في العمل الذي ذهبت إليه وأخبرته بقبولها وأن الراتب 5000 جنيه وأنها سمعت عن سوء سمعة هذا الطبيب وقالها لها "متصدقيش أي حاجة تسمعيها" وأن المرتب 5000 جنيه.