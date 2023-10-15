ملك قورة تبرز جمالها في أحدث ظهور لها (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها صورًا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستانًا مكشوفًا عاري الكتفين والصدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

أحدث أعمال ملك قورة

ومن ناحية أخرى، يعرض حاليا لـ ملك قورة في" ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.



آخر أعمال ملك قورة



يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوسأوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين، شاركت في مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي تم عرضه على قناة ON مع كل من شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

كما عُرض مؤخرًا لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريمالحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبد المحسن وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى، قدمت حكاية "فوتوشوب" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة cbc في عام 2021، وحقق نجاح كبير واستضافتها الإعلامية منى الشاذلي بعد عرض حلقات المسلسل.

