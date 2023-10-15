نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. ميرنا نور الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بعيد ميلاد زوجها عمر عطية، وكشفت عن لك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها، وعلقت ليها: "عيد ميلاد سعيد لك يا حبيبي".

أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، شاركت مؤخرًا ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات

كما تشارك في "نصي التاني"، الذي يقوم ببطولته النجم علي ربيع، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد سلوى عثمان، محمد محمود، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، تشارك في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

معلومات حول زوج ميرنا نور الدين.

معلومات عن زوج ميرنا نور الدين

زوج ميرنا نور الدين هو شاب من خارج الوسط الفني يدعى عمر عطية، مصري الأصل وأمريكي الجنسية، يعمل مدرب جيم وهو مدربها الخاص في الجيم الذي كانت تتدرب فيه ويتابعه أكثر من 100 ألف شخص على انستجرام.

اخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين



ويذكر ان أخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، ومن بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، والعمل من وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.