نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزاله.. علي قدورة: "الدنيا مخلصتش على الأغاني وهبدلها بأدعية وقرآن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مؤدي المهرجانات علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة قرار إعتزاله الغناء مؤكدا إنه يستبدل الأغاني بأدعية وقرآن بعد اعتزاله الفن نهائيًا، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك".

علي قدورة: الدنيا مخلصتش على الأغاني

وشارك علي قدورة جمهورة مقطع فيديو له، وجاء فيه: "الدنيا مخلصتش على الأغاني، ولا بقول حلال ولا حرام، ولكن هي خطوة أنا حبيت آخدها والحمد لله اخدتها وحذفت كل الصور على الرغم من إنها مجرد صور على الفيس بوك وعلى إنستجرام، وكل الأغاني بتاعتي اللي على اليوتيوب الخاص بيا وكل الفيديوهات اللي كانت على التيك توك وإن شاء الله هبدلها بأدعية وقرآن، وربنا يوفقني".

علي قدورة يعتزل الغناء

ويذكر أن أعلن مؤدي المهرجانات علي قدورة اعتزاله الغناء والتبرأ من كل أعماله الغنائية التي قام بغنائها، وذلك بنشره صورة له من أمام الكعبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وكتب قائلًا: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة.. كنت مغني قبل النهارده في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا ويا رب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.

وتابع علي قدورة: يا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح إيه وهبقى لا أمتلك إلا (صفر) وربنا يثبتني في الطريق ده، ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم