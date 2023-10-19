انت الان تتابع خبر "بدأت هذه العلامات بالظهور ولم تتحمل".. تعرف على القصة الكاملة الحقيقية لتحول ابنة هشام سليم من أنثى الى ذكر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الفنان الراحل هشام سليم واحدا من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث حقق نجاح كبير خلال مسيرته الفنية الكبيرة.

مر هشام سليم بموقف صعب على أى أب بسبب قصة التحول الجنسي لابنته وإجرائها عملية تحول جسدي وتغير اسمها من "نورا" إلى "نور"، حيث كانت تعانى من اضطرابات فى الهوية وكانت تعيش فى جسد غير جسدها، حسب تصريحات والدها وقتها.عام 2020،

تحدث ابن هشام سليم عن تلك القصة في تصريحات تلفزيونية وأنه واجه صعوبات عدة أثناء مرحلة اكتشافه الأمر، قائلًا: "مكنتش فاهم حاجة ودورت على الإنترنت أنا عايش في مصر ومفيش الكلام ده هنا، لحد دلوقتي معرفش غير شخصين تلاتة بس اللي زيي، والصراحة كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في الانتحار مكنتش حاسس إني طبيعي وحاسس إني مش عارف أعيش حياتي".

وتابع نور هشام سليم: "مكنتش شايف مستقبل لنفسي، لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة، بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه".

وأضاف: "بنتي نور بقت ابني نور، بتتحول دلوقتي، من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد، وكان الشك يراودني، من أول ما مسكتها وظل يعاني لسنوات من خلل هرموني وصل به في النهاية للخضوع لتلك العمليات".

وأضاف: "بنتي نور بقت ابني نور، بتتحول دلوقتي، من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد، وكان الشك يراودني، من أول ما مسكتها وظل يعاني لسنوات من خلل هرموني وصل به في النهاية للخضوع لتلك العمليات".

وتابع : "أنا عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيلة وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها".

قال هشام سليم في البرنامج: "ربنا مش طالب مننا إننا نحكم على حد، ربنا رحمته كبيرة أوي، محدش له الحق إنه يحاسبني أو يحاسب ابني لمجرد إنه شايف نفسه أحسن منه، ربنا اللي خالقنا وهو اللي يحاسبنا".

وتعرض نور هشام سليم لانتقادات رد عليها والده قائلًا في مداخلة له مع ET بالعربي: "أنا شايف إنها شجاعة منه إنه بيحاول يفهم الناس الحقيقة ومبيحاولش يستخبى ورا أي ستار، مش عاوز أقوله هو غلطان إنه بيقول الصراحة؛ لأن مع الأسف أنا متربي على كده،

الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وإن ربنا هيحرقه، ابني ما بيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، ارحموه عاوز الرحمة علشان يعرف يعيش".

وبعد صراع طويل مع المرض عانى منه، توفي الفنان هشام سليم في 22 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 64 عام.