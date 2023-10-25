نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع القضية الفلسطينية.. حورية فرغلي تعلن تبرعها بأرباحها لصالح أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان لدعم القضية الفلسطينية، بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الاحتلال الإسرائيلي وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال، وحرصت الفنانة حورية فرغلي على دعم القضية الفلسطينية، واستكمالًا لمساندة الشعب الفلسطيني أعلنت عن مشاركتها في أحد المشروعات الخاصة بالأزياء في الرحاب، وستذهب كل الأرباح لصالح أهالي غزة.

كما حرصت حورية فرغلي خلال الفترة الماضية على الظهور بشكل مستمر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، للتعليق على الأحداث الجارية، وظهرت الفنانة حورية فرغلي في لايف عبر صفحتها الخاصة على موقع “فيس بوك” أعلنت عن مساندتها للقضية الفلسطينية وتبرعها، حيث قالت: “مساء الخير عاملين ايه، أنا طالعة علشان أقولكوا استنوني يوم الخميس إن شاء الله 26 أكتوبر في ستار بزار في الرحاب، الذوق الشرقي مع ولاء أبو الخير".

وتابعت حورية: "وسعيدة جدًا أن هكون موجودة هناك لأن كل الأرباح هتروح إن شاء الله لأهلنا وحبايبنا وإخواتنا في غزة”.

حورية فرغلي تساند الشعب الفلسطيني

وكانت قد نشرت حورية فيديو لها تضامن مع الشعب الفلسطيني وتوجه رسالة لأهل غزة، قائلة: “أنا بعمل الفيديو ده تضامن مع شعب فلسطين الحبيب وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي أنا بشوفه، ويا رب فك كربهم وينصر أهلنا في فلسطين، الأطفال اللي بيموتوا مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بتروح ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هما ذنبهم إيه الناس دي تموت، يعني انتوا بتحاسبوا شعب بسبب فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة”.

وأردفت حورية: “أنا مليش في السياسة خالص ولا بتكلم فيها بس والله العظيم لأول مرة، لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة، حرام الأطفال اللي بتموت دي، بصراحة أنا حزينة جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع وساعات مش بقدر أكملها بس لازم يكون فيه حل، ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل بجد حرام اللي بيحصل ده وأنا بدعي ربنا إن الموضوع ده ينتهي”.

نجوم الفن والإعلام يتحدون من أجل وقف الإبادة الجماعية

ومن جانبه، قام النجوم بنشر فيديو ناشدوا خلاله المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية وتحدثوا فيه بلغات مختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معربين عن استيائهم الشديد بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وضم الفيديو مجموعة كبيرة من المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان بإطلاق مناشدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة منهم يسرا، درة، عمرو يوسف، جومانا مراد، فيدرا، كريم فهمي، أكرم حسني، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمرو محمود يس، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، وعدد كبير غيرهم.