نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اتهامها له بأنه سبب انفصالها.. طليقة أمير طعيمة تعتذر لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت جينى طليقة أمير طعيمة جدلًا واسعًا، بعد اعتذارها للفنان أكرم حسني بسبب اتهامه بأنه تسبب في انفصالها عن زوجها، وقدمت الاعتذار له عما بدر منها، وأكدت أنها تسرعت فيما نشرته.

وكتبت جينى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "صديقي العزيز أكرم ألتمس منك خالص الاعتذار لقد تسرعت في أمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو دون "قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. [ الأعراف: 23]".

وتابعت جينى طليقة أمير طعيمة: "ومن واجباتي وضميري وقبل أي شيء وأعترف لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء على أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والاحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك".

وأضافت: "بالنسبة لأمير أوضح حقيقة الأمر فهو ليس مجرد أب لأولادي ولو قلت كذلك لكذبت، ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسأم من كثرة الحديث.. أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سر نصحني الناس كثيرا بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصًا الخير ولم أسمع سمعت نفسي أصابني العنجهية غير مبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شيءٍ والحمد الله كثيرا على ما أصبت ولو زادني مئات الإصابات في ولا في أولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت فهذا فضل من الله ونعمة يتمنى غيري نيلها، الحمد لله على نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونرى ما يحدث في العالم من منا يتمنى زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه فأنا في أمان الله ولطفه".

جينى طليقة أمير طعيمة تطلب عدم التحدث عن عائلتها



وطالبت جيني عدم الحديث عن عائلتها فكتبت: "رجاء شخصي أحبابي وأصدقائي أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم، كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا أحنا طول حياتنا معروفة بالالتزام بلاش حاليًا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا، في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضايح وبتدفع أعلى أجور تفتكروا ما اتعرضش على أمير ضيف فيها؟ طبعًا اتعرض وعجزوا عن استضافته، الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التيلفزيون الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة أصابهم اللوث، لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني".



واختتمت جينى حديثها قائلة: "لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر شهادة أمام الله لم يعلم أي أحد عن هذا الكلام ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد سأقف أمام الله وحدي يوم لا ينفع مال ولا بنون واسأل الله القلب السليم".