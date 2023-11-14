نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Garfield في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم الرسوم المتحركة Garfield، الذي يشهد إعادة تقديم واحدة من أشهر شخصيات الرسوم المتحركة في العالم، للقط البرتقالي "جارفيلد".

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يؤدي به صوت الشخصية الرئيسية الممثل الشهير كريس برات، ويمثل نسخة معادة من عمل كلاسيكي حمل العنوان نفسه، وطرح في سبحينيات القرن الماضي.

والفيلم سيضم في بطولته أيضًا في أداء الاصوات سامويل ال جاكسون وهانا وادينجهام، وبريت جولدستين.

جديد الرسوم المتحركة

وكانت قد طرحت شركة ديزني الإعلان الترويجي للموسم الجديد من مسلسل I Am Groot القصير، الذي تطرحه لشخصية من شخصيات عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الاعلان الترويجي للمسلسل، الذي يطرح بعدد قليل من الحلقات لشخصية جروت وحدها، التي يؤدي صوتها النجم فين ديزل.

ما بعد Guardians

ومسلسل I Am Groot، يطرح بعد نهاية حقبة أفلام حراس المجرة، التي اختتمت بطرح الجزء الثالث من السلسلة مطلع عام 2023 الجاري.

وفيلم Guardians of the Galaxy Volume 3، هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام حراس المجرة الشهيرة، ضمن عالم مارفل السينمائي.

الجزء سيكون الختامي لهذه السلسلة الناجحة، التي صنعها المخرج جيمس جان، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

ويجسد الشخصية الرئيسية في الفيلم كريس برات، ومع زوي سالدانا، وويل بولتر، وكارين جيلان وفين ديزل، وشون جن، وديف باتيستا وبرادلي كوبر.

ويشارك كضيف شرف النجم سيلفستر ستالون، مجسدًا شخصيته التي ظهر بها في الجزء الثاني من السلسلة.