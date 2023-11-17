نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامية الكبيرة جان دارك أبو زيد تنضم إلى لجنة مهرجان الزمن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أقل من شهرين على انضمام الإعلامية القديرة مي متى إلى أعضاء لجنة مهرجان الزمن الجميل، جاء خبر انضمام الإعلامية الكبيرة جان دارك أبو زيد، لتتوج سعي الدكتور هراتش لضم النخبة إلى لجنته الكريمة لإضفاء مزيد من المصداقية عليها، من خلال الانتماء إلى هذا الزمن الذي عاشوه بتفاصيله، حلوه ومره، وبذلك يكون قد ختم عامه بإنجازين عظيمين ستظهر نتائجها حتما في الموسم السابع للمهرجان.

رمز من رموز الزمن الجميل

جان دارك أبو زيد هي إعلامية وكاتبة كبيرة، وتعتبر من أبرز الإعلاميات العالم العربي، ولها مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات، بدأتها في عام 1976، حيث عملت في العديد من القنوات الفضائية العربية.

وتعتبر جان دارك أبو زيد من رموز الزمن الجميل، حيث عاصرت العديد من الأحداث المهمة في تاريخ لبنان والعالم، وساهمت في نقلها للجمهور العربي من خلال برامجها وتقاريرها الإعلامية.

إضافة قيمة للمهرجان

انضمام جان دارك أبو زيد إلى لجنة مهرجان الزمن الجميل يعد إضافة قيمة للمهرجان، حيث ستساهم بخبرتها وثقافتها الواسعة في إنجاح المهرجان، وتقديمه بشكل يليق بمكانته كأحد أهم المهرجانات الفنية في لبنان والعالم العربي.

ويأتي انضمام جان دارك أبو زيد بعد انضمام الإعلامية مي متى، في إطار سعي الدكتور هراتش، رئيس مهرجان الزمن الجميل، لضم نخبة من الإعلاميين والفنانين الذين عايشوا الزمن الجميل، وذلك لإضفاء مزيد من المصداقية على المهرجان، وتقديمه بشكل يليق بتاريخه ومكانته.

إنجازات عظيمة

يعد انضمام جان دارك أبو زيد إلى لجنة مهرجان الزمن الجميل واحدا من الإنجازات العظيمة التي حققها المهرجان في عامه السابع، حيث يعد رمزا من رموز الزمن الجميل، وإعلامية كبيرة لها خبرة وثقافة واسعة.

وستساهم جان دارك أبو زيد بخبرتها وثقافتها الواسعة في إنجاح المهرجان، وتقديمه بشكل يليق بمكانته كأحد أهم المهرجانات الفنية في مصر والعالم العربي.