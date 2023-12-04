نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي: زوجة أشرف عبد الغفور لم تعلم بوفاته بعد.. وهذا موعد صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، إثر تعرضه لحادث سير عن عمرًا يناهز الـ81 عامًا.

وكشف أشرف زكي أسرار عن الراحل وكواليس الحادث، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر قناة ON.

وقال أشرف زكي ناعيًا الراحل: "مات كبير العائلة وأبو المهنة أخونا وصديق كل فرد من نقابة الممثلين، لدرجة أن النقابة كلها في المستشفى بعد علمها بخبر الحادث، خاصًة أن أشرف عبدالغفور كان رجل نقابة من طراز عظيم، وتدرج في المناصب النقابية حتى وصل إلى منصب النقيب في فترة صعبة وقدم الكثير من أجل النقابة".

أما عن زوجة الراحل، تابع: كانت معه في الحادث، لكن إصابتها خفيفة، ولا تعلم خبر وفاته حتى الآن، وكان الراحل يقود سيارته في طريقه لزيارة ابنته ثم وقع الحادث وتم الإمساك بصاحب السيارة التي صدمت سيارة أشرف".

وعن موعد الجنازة، اختتم أشرف زكي: "ستُشيع غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر".

ما هي آخر أعمال الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ؟

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.