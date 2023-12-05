روحي اتكسرت.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور ريهام عبد الغفور

وكتبت ريهام عبد الغفور منشورًا، قالت فيه: "أدعيلك بإيه يا حبيبي، أدعيلك بالرحمة، طب ما إنت كنت الرحمة،

أدعيلك بالخير، طب ما انت كل الخير، قلبي إتكسر، وضهري إتكسر، وروحي إتكسرت، الله يرحمك يا حبيبي، أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

حضور جنازة أشرف عبد الغفور

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور جنازة أشرف عبد الغفور وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ومنهم محمد علي رزق وحنان مطاوع ووفاء عامر ومحمد رياض وأحمد بدير وطارق النهري وإياد نصار وسيد رجب، وسهير المرشدي، وأحمد السعدني وإيهاب فهمي، وماجدة زكي، أحمد سلامة، محمد أبو داوود، محمود عامر.



وفاة أشرف عبد الغفور

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن عن وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير لحادث سير مروع بالشيخ زايد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز 81 عامًا.



كما كشف أشرف زكي، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من الحادث، ولكنها في حالة خطر، وتواجد نجوم الفن لمساندة ريهام عبد الغفور في وفاة والدهها ومنهم سوسن بدر وأحمد السعدني وإيهاب فهمي وسلوى محمد علي.



نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي يوم الأحد.



وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.



نعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كما نعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.