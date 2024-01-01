حسن شاكوش مهاجمًا العسيلي:" مينفعش ابقي بوشين.. ومينفعش يطلع من بوقي لفظ يضايق الجمهور"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان حسن شاكوش رسالة شديدة اللهجة للفنان محمود العسيلي، بعد رفض الأخير وتعجبه من تصدر مطرب غير مشهور الأعلى استماعًا بالوطن العربي.

وعلق حسن شاكوش خلال لايف عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” مهاجمًا العسيلي: “مينفعش نبقى في وش بعض نتكلم بأسلوب حلو، وفي الضهر نتكلم بشكل تاني، أنا مبحبش البني آدم اللى كده، محمود العسيلي جالى كذا حفلة وبنزل الاستيدج وأروح أسلم عليه ده ذوقيًا، وده اللى اتربينا عليه”.

حسن شاكوش: “معرفش أغاني محمود العسيلي.. واللى مش هيتحترمنا مش هنحترمه”

وأضاف شاكوش، قائلًا: “يعني أنت عرفت اسم عصام صاصا ومش عارف أغانيه، مينفعش يكون عصام صاصا تريند وأطلع أقول معرفش بيغني إيه.. أقسم بالله مش عشان حاجة أنا مش حافظ أغاني لمحمود العسيلي ولا أعرفها، إحنا الحمدلله والشكر لله مسمعين في الوطن العربي، اللى هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا، واللى مش هيتحترمنا مش هنحترمه، مينفعش يطلع من بوقي لفظ يضايق أي حد وأنا بيسمعني عائلات وأطفال”.

واختتم حسن شاكوش حديثه قائلًا: “بتقول الراب كمان هينتهي، طب لما الشعبي والراب هينتهي مين هيبقى موجود؟ أمال مين هيرقص الناس، إحنا لازم نحترم بعضينا ونقدر بعضينا ونخاف على مشاعر بعض، أنا راجل بغني وفي سوق ووسط النجوم فلازم أكون عارف ده بيغني ايه وبيعمل إيه، عيب إنك تقول عصام صاصا ومش عارف بيغني إيه عصام صاصا؟ بيغني هندي؟ ربنا يهدي الجميع”.