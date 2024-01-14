سمسم شهاب يكشف تفاصيل أول مسلسل له "شمال إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان سمسم شهاب عن مسلسل "شمال اجباري” الذي يعد أولى أعماله في مجال التمثيل من خلال صورة جمعته بأبطال المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "

وكتب سمسم شهاب: الحمد لله ولأول مرة دور تمثيلى فى الدراما المصرية

بعد الصبر جبر قريبًا شمال إجبارى للمبدع خالد الغيطانى، والعبقري محمد خضري، ياااااارب النجاح بأمرك".

كشفت الفنانه راندا البحيري، عن انضمام كلًا من الفنان فراس سعيد والفنان حسام داغر لقائمة أبطال مسلسل “شمال اجباري”، من خلال صورة شاركتها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها على إنستجرام.





وظهرت راندا في الصورة برفقة حسام داغر وفراس سعيد، وعلقت عليها قائلة: “انضمام النجوم فراس سعيد وحسام داغر لمسلسلنا شمال اجباري نورتوا الدنيا وشغلكم عظيم”.

ويشارك بالمسلسل كلًا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير وأحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر آلاء أبو العز ومنتج فني رأفت حسن، وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.

وكوكبة من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتم وعبده الخولي.

شارك فراس سعيد موخرا في حكاية روحي فيك، الذي ظهر من خلالها بشخصية الزوج الذي يعاني من المرض النفسي لدى زوجته، لتجبرهجميع الضغوط النفسية على الخيانة وشاركه في الحكاية مجموعة من النجوم ومن بينهم: هبة مجدي، محمد الكيلاني، نور محمود، سمرمرسي، هلا السعيد، ألفت إمام، والعمل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي، دارت حكاية روحي فيك في إطار ممزوج بنوع من الإثارة التشويق، وظهرت من خلاله عائشة بن أحمد بدور مهندسة معمارية، وتوجد لديها شركة تشطيبات، ولكن تنقلب الأحداث وتتحول عائشة بن أحمد بوجود شبح ثنائي لها.