بعد خبر طلاقها.. ياسمين عبد العزيز تصدر تريند "اكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت في الساعات الأخيرة الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند موقع التغريدات القصيرة “اكس”، فور إعلان خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات.

جاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث جاء إعلان طلاقهما، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد وحش الكون كما كان يلقبها زوجها السابق دائمًا.

وقامت النجمة ياسمين عبد العزيز بنشر منشور عبر حسابها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وكتبت:" تم الطلاق رسمي بيني وبين أحمد، وبينا كل الاحترام والتقدير".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.