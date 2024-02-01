نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دور هنادي مهنى في "عتبات البهجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة هنادي مهني تصوير مشاهدها في مسلسل “ عتبات البهجة” للنجم يحيي الفخراني المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

وتجسد هنادي مهني فتاة شعبية شقيقة للفنانة جومانا مراد خلال الأحداث.

طرحت شركة العدل جروب صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة" المشارك في موسم رمضان 2024 للنجم الكبير يحيى الفخراني مع مجموعة من أبطال العمل.

عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وقد صرح مدحت العدل في تصريحات صحفية من قبل إنّ المسلسل لا يُصنف عملًا كوميديًا كما يعتقد البعض، بل يُعد دراما اجتماعية تتضمن حسًا إنسانيًا عاليًا، لافتًا إلى التزام العمل بروح الرواية المأخوذ عنها الأحداث، وكذلك البُعد الفلسفي الخاص بها وأن تحويل الرواية دراميًا أمر صعب، وتطلب مجهودًا كبيرًا"، فيما أبدى حماسه الشديد لتعاونه مع يحيى الفخراني، "العمل معه يُثري أرشيفي الفني".

يعود الفنان يحيى الفخراني إلى الساحة الدرامية الرمضانية بعد غياب دام لسنتين، حيث قام بتقديم مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أنوشكا وشيرين ورنا رئيس. يحمل المسلسل توقيع الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

يتميز العمل بعودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد مرور 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو". الثنائي قدم مسلسلي "جحا المصري" و"يتربى في عزو" في 2002 و2007 على التوالي، حققا نجاحًا كبيرًا. يجتمع الثنائي من جديد في "عتبات البهجة"، مع توقعات بأن يحمل هذا التعاون نجاحًا جماهيريًا مميزًا.