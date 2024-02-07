هيفاء وهبي تحتل تريند يوتيوب بـ “وصلتلها”

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه هيفاء وهبي تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأحدث أعمالها الغنائية “وصلتلها”، والتي طرحتها منذ ما يقرب اسبوعين، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.





وتخطت أغنية وصلتلها للفنانة هيفاء وهبي الـ 8 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وإحتلت المركز الثامن.





صناع أغنية وصلتلها



أغنية “وصلتها” من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور مكس ماستر سليمان دميانه.





كلمات أغنية “وصلتها” لـ هيفاء وهبي





وتقول كلمات الأغنية:" وصلتها خلاص وضمنتها في صفك، فروحت راكنها في رفك تجيلك هي وانت اللى بقيت بتروح، بتعملها عشانهيعليك باقيه فاكرها ضعيفة ومش لاقيه، نسيت انك وصلتها بطلوع الروح.

فخد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب، تبعد عادي وبتعاندك وميكونلكش فيها نصيب، لو المعلومة دي نقصاك اهي خلاصبقتعندك".



أحدث أعمال هيفاء وهبي



ومن جهة اخرى، بدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس منأكتوبر،ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل منتأليفهيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.



آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الغنائية هي أغنية "ما بضعفش"، وهي من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب،وتوزيعسليمان دميان، والكليب من إخراج إيلى فهد.



آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية





يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس،جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمونرمسيسوأحمد خالد موسى.