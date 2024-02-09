نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. حسن عيد يواصل تصوير مسلسل "محارب" ويوجه رسالة لـ حسن الرداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حسن عيد تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "محارب"، المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني.

وحرص على توجيه رسالة لحسن الرداد من خلال مشاركته بفيديو بث مباشر من داخل سيارته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وقال:"أوجه الشكر لصديقي ودفعتي وعشرة عمري حسن الرداد على ذكر اسمي من ضمن أبطال مسلسل" محارب "، كما مازحه قائلا ليه تنسى اسم المنتج الحج أحمد السبكي والفنانة الكبيرة سلوى عثمان، وليه تقول اسم منه فضالي مرتين فين باقي ابطال العمل ".

أبطال مسلسل محارب

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد زاهر، سلوى عثمان، حسن عيد، منه فضالي وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل،إنتاج أحمد السبكي.



حسن عيد ينضم إلى عالم التيك توك برفقة إبراهيم السمان

ومن جانبه، عادة ما يشارك الفنان حسن عيد بفيديوهات طريفة برفقة الفنان إبراهيم السمان من خلال حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والتي تحظى على إعجاب الجماهير.

حسن عيد يكشف عن تفاصيل مسلسل 100 راجل

وفي وقت سابق، كشف حسن عيد لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل مسلسل 100 راجل

وقال: "إن شاء الله عندي مسلسل (100 راجل) مع الفنانة سمية الخشاب، ومحمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان،انتاج ممدوح شاهين.

وأضاف: "بجسد دور شاب اسمه عابد ابن الفنان محمد عبدالعظيم

آخر أعمال حسن عيد



والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان حسن عيد فيلم سنة أولى خطف، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.

تعرف على أحداث فيلم "سنة أولى خطف"



الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي، والعمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، احمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.

