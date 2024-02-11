هكذا روج أحمد داش لشخصيته في مسلسل "مسار إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد داش لشخصيته في مسلسل “ مسار اجباري” المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب داش: "استنوا مسلسل (مسار اجباري) على شاشات المتحدة".

يشارك الفنان أحمد داش في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله “مسار إجباري”، وكشف تفاصيل دوره في المسلسل في بيان صحفي له، معلقًا: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

مسار اجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

جعفر العمدة

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل “جعفر العمدة” الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته، ومسلسل "الصندوق" وذلك بعد نجاح مسلسل "مين قال؟" الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، ويعتبر فيلم "أبو صدام* أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة