نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومية وأعمال وردة على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة فعالياتها المتنوعة بمناسبة عيد الحب حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بعنوان وردة في عيد الحب وذلك في الثامنة مساء الجمعة 16 فبراير على المسرح الكبير.

تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية منها لعبة الأيام، بلاش تفرق، العيون السود، في يوم وليلة، يتونس بيك، وحشتوني، اسأل دموع عنيا، لو سألوك، ميدلي موسيقى من إعداد قائد الحفل المايسترو إيهاب عبد الحميد وغيرها، أداء إيمان عبد الغني، سارة زكي، نهاد فتحى وهند النحاس.

حفلات شهر فبراير في دار الأوبرا المصرية

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الاحتفالات التي تضم مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.