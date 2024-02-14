نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أول أيام عرضها.. "سناب شات" تتصدر تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت مسرحية "سناب شات" للمخرج إسلام إمام والمنتج أحمد البوهي تريند موقع التغريدات أكس "تويتر سابقًا"، بعد أولى أيام عرضها على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحداث عرض سناب شات



وتدور أحداث العرض حول فكرة السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا اليومية والاجتماعية، والعرض أزياء أميرة صابر، استعراضات عمرو باتريك وموسيقى وألحان هيثم نبيل.

نجوم عرض سناب شات



"سناب شات" بطولة: أمينة خليل، مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن "توتة" ونور قدري وعزت زين وأكرم الحجار وصلاح الدالي وآيات مجدي، تأليف أحمد الملواني وإخراج إسلام إمام.

تجربة المخرج أحمد البوهي بعد نجاح عرض سناب شات



الجدير بالذكر أن هذا العرض هو أول إنتاج للمخرج أحمد البوهي، والذي قدم من قصته وإخراجه العرض المسرحي "تشارلي"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًّا ونقديًّا كبيرا، وتم عرضه في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30، والعرض تأليف د.مدحت العدل وبطولة محمد فهيم، ونور قدري، وأيمن الشيوي، وداليا الجندي، عماد إسماعيل، أما التلحين لـ إيهاب عبدالواحد، والتوزيع لـ نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شبل.