عايدة غنيم: طليقي كان على خلاف مع بدرية طلبة.. والقانون نصفني عليها لما قالت عليا كومبارس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عايدة غنيم، تفاصيل الخلاف الذي وقع بين طليقها والفنانة بدرية طلبة، بجانب الكشف أمنيتها بالعودة للتمثيل مرة أخرى.

وقالت عايدة غنيم، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي" أن طليقها كان عنده مشكلة مع الفنانة بدرية طلبة وحصل خلاف بسبب رواية ريا وسكينة هو كان كاتب تلك الرواية وقاموا بتحويلها مسرحية دون اسمه، مُضيفة:"الموضوع وصل للسب والقذف، ولاقيت اسمي بيتجاب في الجروب وأنا مش فيه أصلًا، واتقال إني كومبارس".

عايدة غنيم: بدرية طلبة كانت صاحبتي.. وفوجئت بتسجيلات صوتية بتشتمني فيها

وتابعت: هي كانت صاحبتي وكنت برا الموضوع علشان ميتقالش أني متحيزة، وفوجئت بـ تسجيلات صوتية بالشتيمة وأنه عايز ينجمني عليهم، وأنا لجأت للنقابة وطلبت حقي، ولكن النقابة قالت يتحل الموضوع بشكل ودي وأنها تعتذر، ولكن هما قالوا تيجي تعتذر ليا وأنا قولت لأ لأني اتشمت على جروب صحفيين علنًا والاعتذار يكون علنًا، وهي رفضت.

عايدة غنيم: القانون نصفني على بدرية طلبة

وأضافت: وبعدين لاقيت لجان إلكترونية بتشتمني، ولجأت للقانون وخدت حكم لصالحي، واتحكم ليا بتعويض وأنا مكنش فارق معايا الفلوس وكل اللي كنت عايزاه اعتذار قدام الدنيا كلها، والحمد لله القانون نصفني، وأنا كنت عايزة اثبت لها أن حقي هيجي بالقانون فلوس إيه اللي أنا مستنياها منها.

عايدة غنيم: نفسي أرجع أمثل.. أنا مش بتاعة تيك توك

كما كشفت عايدة غنيم، عن أمنيتها بالعودة للتمثيل قائلة: نفسي أرجع أمثل يا جماعة أنا مش بتاعة تيك توك، أنا معتبرة التيك توك فترة في حياتي، ونفسي أرجع أشتغل زي ما كنت بشتغل الأول.

تفاصيل برنامج المنسي

برنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.