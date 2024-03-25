نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتاولة يحققون أرقامًا قياسية وصلت إلى ٥١٥ مليون مشاهدة على "التيك توك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحقق مسلسل العتاولة للنجوم أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة وزينة ومي كساب، نجاحًا قويًا في هذه الأيام سواء علي مستوي المتابعة الشعبية أو الرقمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



مشاهدات العتاولة على تيك توك



حيث أن مسلسل العتاولة اكتسح وحقق أرقاما قوية علي موقع التيك توك وصلت إلي ٥١٥ مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ال ١٥ يوم في شهر رمضان.

أغاني مسلسل العتاولة



وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.



فريق عمل مسلسل العتاولة



يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.



كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد