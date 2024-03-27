شبكة CBS تحصل على حقوق العرض الحصرية للجولدن جلوب لسنوات خمس قادمة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر من داخل شبكة CBS عن تمديد تعاقد الشبكة من الشركة المسئولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب.

ووفق ديد لاين، التعاقد يجعل شبكة CBS الشبكة الحصرية المسئولة عن بث جوائز جولدن جلوب للسنوات الخمس المقبل.

وكان قد حقق حفل جوائز جولدن جلوب بدورته لعام 2024 الجاري، نسب مشاهد مرتفعة، شهدت ارتفاع نسبة المتابعين بنحو 50% عما كانت عليه في الاعوام السابقة.

ووفق ديد لاين، مشاهدات جولدن جلوب هذا العام كانت الأعلى منذ عام 2020، بوصولها لـ 10 مليون مشاهد عبر شبكات البث المختلفة.

وفي عام 2023 الماضي، كشفت مؤشرات المتابعة التليفزيونية لحفل جوائز جولدن جلوب تراجع قياسي غير مسبوق، بتحقيق هذا الحفل لأقل مستوى مشاهدة في تاريخ حفل جوائز جولدن جلوب الذي يمتد لـ 80 عامًا.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حفل جوائز جولدن جلوب العام الماضي، شهد أقل مستويات معدلات المشاهدة، بعد وصف الحفل بالممل، واختيارات غير موفقة للمقدمين.

تراجع قياسي

ووفق الاحصائية التي كشفت عنها الصحيفة نقلا عن بيانات رسمية، فإن حفل 2023 من جوائز جولدن جلوب، حقق مشاهدات وصلت لـ 5.36 مليون مشاهدة فقط حول العالم مسجل أدنى مستوى له على الإطلاق.

مقارنة بمعدلات مشاهدات الأعوام السابقة من حفل الجوائز، التي كانت في 2020 قد وصلت لـ 18 مليون مشاهدة على الرغم من كونها عام انتشار جائحة كورونا، وفي عام 2021 وصلت معدلات المشاهدات لـ 6.9 مليون مشاهدة مسجلة أقل نسبة مشاهدة قبل أن تتراجع من جديد خلال عام 2023 الجاري لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

أبرز المكرمين

رغم ذلك شهد حفل جوائز جولدن جلوب في 2023، اسماء مميزة حصدت جوائز خلال هذه الدورة الـ 80 من الحفل الكبير، وكانت كما يلي.

حصد جائزة أفضل مسلسل درامي، مسلسل House of the Dragon، وجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في مسلسل درامي ذهبت للنجم الكبير "كيفن كوستنر" عن دوره في مسلسل Yellowstone.

في حين حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل درامي، الممثلة "زنديا" عن دورها في مسلسل Euphoria.

و حصد جائزة أفضل مسلسل قصير، مسلسل The White Lotus، وذهبت جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي لمسلسل Abbott Elementary.