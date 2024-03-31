الحلقة 20 من ”بيت الرفاعي”.. احتجاز أمير كرارة ويحيى يكتشف حقيقة فاروق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:31 صباحاً - شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "بيت الرفاعي"، تصاعد الأحداث بشكل كبير بعدما اكتشف يحيى تلاعب فاروق وبراءة ياسين.

بدأت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل بيت الرفاعي بمحاولات ياسين الوصول إلى الخدامة نسمة ولكنه لم يستطع العثور عليها.

كما شهدت الحلقة اكتشاف يحيى بوجود تلاعب في حسابات شركة الرفاعي من قبل ياسين.

وعلى جانب آخر قرر المعلم بساطي أن يجدد الاتفاق مع المعلم مهدي وهو أن يذهب ياسين ليرى «المساخيط» قبل شرائها ووافق ياسين على هذا الطلب وعندما ذهب ورأهم قرر المعلم البساطي احتجاز ياسين إلى أن يحصل على المال من المعلم المهدي.

وفي مشهد آخر اكتشف يحيى مكان جملات من خلال بذرة الذي كان يعمل في الشركة، وذهب لها وعرف الحقيقة وقرر أن يساعد ياسين.

واختتمت الحلقة بذهاب المعلم البساطي لقتل ياسين بعدما تاخر المعلم مهدي في جلب الأموال له.

يشارك في بطولة مسلسل «بيت الرفاعي» الكثير من الفنانين والنجوم، من بينهم: أمير كرارة، سيد رجب، صفاء الطوخي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، ماجدة منير، أحمد رزق، ملك قورة، ومحمد لطفى، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.