بعد رفضه لقتل والدته.. ما مصير نجل حسن الصباح؟ الآن الحلقة الـ 25 من "الحشاشين"

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة الخامسة والعشرون في اليوم الخامس والعشرين من رمضان من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.



ومن المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة 9:15 م وذلك عبر قناة DMC.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.