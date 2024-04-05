نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المداح الحلقة 27 – سرقة خاتم حمادة هلال و«النمرود» يتوعد الجنية «مليكة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة 27 من مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة من الجن النمرود (أحمد خالد صالح) وأفكار الجنية مليكة (سهر الصايغ) الشيطانية.

اكتشف صابر أن اللوحة الجدارية المميتة قد تغيرت، وأن النمرود يحاول إخفاء حقيقتها للحفاظ على نفسه من الهزيمة، ويدرك النمرود أن وصول صابر إلى سر اللوحة الحقيقي يعني نهايته، لكن يبقى السؤال: ما هو سر الكفوف التي تظهر في اللوحة؟ وما هي اللعنة التي تخيف النمرود وتجعله مرعوبًا منها؟



تمكنت مليكة من سرقة الخاتم من صابر رغبةً في الانتقام منه، وذهبت إلى "أمه" لتهديدها به، على الرغم من علمها أنها ليست أمه الحقيقية بل هي خالته، ويبقى السؤال: ما هو دافعها وراء ذلك؟ هل تريد إضعافه؟ وهل ستموت بسبب الخاتم؟



ويبدو أن البلوجر عمر (أحمد كمال أبورية) تغيب عن شركة السوشيال التي يعمل بها وكان يجمع معلومات ويجهز نفسه لمساعدة صابر، بعد أن كذب على كاسيا (مي سليم) بخصوص سبب اختفائه.



يسعى النمرود لكسب مليكة إلى جانبه، لكنها ترفض بسبب غرورها ورغبتها في الانتقام من صابر، بينما يقف قزح (فتحي عبدالوهاب) إلى جانب صابر، فهو بحاجة إليه، يرغب سميح في الزواج من رحاب (هبة مجدي) طليقة صابر المداح، لكن دافعه ليس الحب بل السيطرة على ابنها وكفه الذي يحمل سرًا يظهر في اللوحة.

تفاصيل مسلسل المداح



مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.