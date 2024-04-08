عزيز عبدو يحصد الملايين بـ "مرسوم في أحلامي"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح أغنيته السابقة "لو يجي الليل" التي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة على تطبيق يوتيوب العالمي،

“ king of Arab pop”

يستعد النجم عزيز عبدو " king of Arab pop" لإطلاق أغنيته الجديدة "مرسوم في أحلامي" باللهجة المصرية بالتزامن مع حلول الاعياد لإسعاد جمهوره ونشر الاجواء الايجابية المفرحة.

“مرسوم في أحلامي”

"مرسوم في أحلامي" تعتبر من الأعمال الصيفية الجميلة والتي ستلاقي إعجاب المستمعين وخاصة أنها تصلح لجميع الاوقات وخاصة الحفلات واماكن السهر.

كما إنه ا تتمتع بإيقاعات غربية وشرقية، وهذا المزيج الموسيقى يتميز بالطابع العالمي ومحبب لدى الجميع.

ويسعى النجم عزيز عبدو دائما للتميز والارتقاء في إصداراته لكي يخلق طابعا خاصا يختلف به عن غيره ولكي يبقى علامة فارقة في الوسط الفني.

تفاصيل أغنية مرسوم في أحلامي

الاغنية من كلمات الشاعر أدهم معتز الذي قدمها بقالب رومانسي جميل، وزينها الملحن تيام علي بالحان راقية ومميزة، فقدما أغنية يطلق عليها السهل الممتنع من حيث الثقل في الكلام واللحن وسهلة الوصول لقلوب المستمعين.

أما الموزع الكبير والمميز هادي شرارة أضاف لمسته المختلفة من حيث التوزيع الغربي وبعض اللمسات الشرقية فأرتقى بالعمل إلى مستوى عالمي مختلف عن ما هو سائد في الوسط، وكعادته تحدى نفسه في هذه الاغنية فأتت على قدر التوقعات من خلال المستوى الموسيقى والتجدد.

ويسعى عزيز دائمًا إلى تقديم أفضل ما عنده للمستمعين، فإختار المخرج العالمي luydmil llarionov الذي صور الاغنية بأجواء رومانسية صيفية في أوروبا وتحديدًا بلغاريا، فأكتمل العمل وأصبح قطعة فنية مميزة بالصوت والصورة.