مصطفى شعبان يتصدر تريند X بعد عرض الحلقة الـ٢٨ من المعلم

تصدر مصطفى شعبان تريند منصة X، بعد عرض الحلقة الـ٢٨ من مسلسل المعلم على قناة الحياه.





ملخص الحلقة الـ٢٨ من مسلسل المعلم









شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "المعلم"، بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يتم عرضه حصريًا على قناة الحياة ومنصة Watchit، أحداثًا مختلفة ومشوقة.









بدأت الحلقة حيث انتهت الحلقة 27، حيث قام رجال الجنتل - بقيادة أحمد بدير - بخطف حسن، ابن المعلم، بأمر من الجنتل بسبب عدم تلبية المعلم لمطالبه بالمخدرات والأملاك.









وبدأ المعلم في وضع خطة لاستعادة ابنه، حيث تعاون مع رجاله لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، حاولت فوز - انتصار - تحذير الجنتل من مخاطر خطف ابن المعلم، مشيرة إلى أن هذه الفعلة ستدمرهم جميعًا، ولكن الجنتل نهرها وأكد لها أن المعلم سيخضع له وسيعطيه المخدرات قريبًا.

















قصة مسلسل المعلم





مسلسل "المعلم" يستكشف عالم تجارة السمك والصراعات الدائرة بين التجار، حيث يقوم مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يسعى جاهدًا لاستعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى. ومع ذلك، يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تعرقل خططه وتعيق تحقيق أهدافه.





أبطال مسلسل المعلم





مسلسل "المعلم" يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان لعام 2024، ويتميز بمشاركة نخبة من النجوم، بما في ذلك مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، وحمدي هيكل، بالإضافة إلى الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.





مواعيد عرض مسلسل المعلم





ستتوفر الحلقة الخامسة من مسلسل "المعلم" حصريًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً. كما ستكون متاحة أيضًا على منصة واتش إت الرقمية، حيث يمكن مشاهدة الحلقات في أي وقت من اليوم.