نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عاما..ودفنها في مقابر العائلة بهدوء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل: وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عاما ..ودفنها في مقابر العائلة بهدوء

أفجع خبر وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، صباح اليوم السبت، 13 أبريل 2024، عالم الفن والجمهور العربي، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا تميزت فيه بالأداء الطبيعي والتلقائي.

وكشف شقيقها، الفنان شريف سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عاجل: وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عاما..ودفنها في مقابر العائلة بهدوء

مسيرة فنية حافلة

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن عام 1967، وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينات، حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة. ومن أبرز أعمالها السينمائية: "غاضبون وغاضبات" (1991)، "سواق الهانم" (1994)، "أمير الظلام" (1996)، "يا مسافر بلا عنوان" (1998).

أما على الشاشة الصغيرة، فقد تألقت شيرين سيف النصر في العديد من المسلسلات الناجحة، منها: "ومن الذي لا يحب فاطمة" (1996)، "أبو العروسة" (1997).

اعتزال مبكر

اعتزلت شيرين سيف النصر الفن عام 2011، بعد زواجها من رجل أعمال أردني وهجرتها إلى الأردن.

و برحيل شيرين سيف النصر، فقدت السينما المصرية نجمة لامعة من جيل التسعينات، تميزت بأداءها الطبيعي وتألقها في العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة مميزة في ذاكرة الجمهور العربي.

ونتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، راجين من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.