تامر حسين يروج لأغنية جديدة مع رامي صبري

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان تامر حسين مقطع فيديو من برومو أغنية جديدة لرامي صبري من خلال حسابه على موقع إنستجرام ".

كتب تامر حسين:' soon.

يستعد المطرب رامي صبري، لإصدار أول تعاون له مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف، في مطلع شهر يونيو القادم وهي ريمكس بالعربي تحمل اسم Attraction بالعربي.

وانتهى الثنائي من أعمال التصوير والمكساج الأيام الماضية والأغنية من كلمات: Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسه صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وفكرة وتنفيذ وتوزيع شركة تكوين.



يذكر أن الأغنية Attraction الأساسية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل Attraction

بالعربي النسخة العربية منها.

يشار إلى إنه طرح المطرب رامي صبري، خلال الساعات الأخيرة، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "القضية مكملة"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد تصاعد الأحداث مؤخرا في مدينة رفح.

ونشر رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام"، مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "أكيد نهاية اللي افترى، أكبر عقاب من ربنا".

كلمات أغنية القضية مكملة

ومن كلمات الأغنية: بيبتسملك مش جبان

بُص الشجاعة اللى ف عينيه