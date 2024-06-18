نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاون عمرو دياب ونانسي عجرم في عمل سينمائي جديد وتركي آل الشيخ يعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ المستشار السعودي تركي آل الشيخ جمهوره، من خلال ظهوره برفقة الهضبة عمرو دياب أثناء احتفاله بعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في الرياض، حيث شارك تركي آل الشيخ جمهوره، بمنشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمه نانسي عجرم لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي.. عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل وأبي فوق الشجرة ورصيف نمره خمسة".

تعليقات الجمهور على منشور تركي آل الشيخ

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منتظرين الفيلم، دايما عبقري وبتخرج بره الصندوق، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية "تتحبي" والتي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير.



والأغنية من تأليف تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، "ميكساج وديجتال ماستر" أمير محروس، "جيتار" شريف فهمي.

كما أحيا حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وحضره ما يقرب من 22 ألف شخص، وقدم خلاله باقة منوعة من أغنياته القديمة والحديثة.

