نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.. هل تسريب "ولاد رزق 3" يؤثر على الإيرادات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم أن استطاع فيلم “ولاد رزق 3 - القاضية” أن يحقق نجاحًا غير مسبق على مدار 8 أيام فقط من عرضه، وحقق طفرة سينمائية مصرية وعربية بتحطيم الأرقام القياسية، ووصلت إيراداته إلى 113 مليون جنيه خلال عرضه داخل مصر، بجانب نجاحه في دور العرض العربية خاصةً في المملكة العربية السعودية.

ومع هذه الإيرادات الضخمة، إلا أن هناك ما يشكل خطرًا على زيادتها في الأيام القادمة، حيث انتشرت أخبار تفيد بتسريب الفيلم على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وتم حذفه بعدها، بالإضافة تم تسريب الفيلم على مواقع قرصنة الأفلام، بعد تصويره أثناء عرضه بالسينمات.

قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز تخطت إيراداته 130 مليون جنيه فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تخطت إيراداته 120 مليون جنيه فيلم ولا رزق 3 -القاضية بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 113 مليون في 8 أيام عرض فقط فيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز تخطت إيراداته 105 ملايين جنيه فيلم ولا رزق 2 بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 100 مليون و400 ألف جنيه فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة تخطت إيراداته 80 مليون جنيه فيلم الحريفة بطولة نور النبوي تخطت إيراداته 75 مليون جنيه فيلم الممر بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 74 مليون جنيه فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح تخطت إيراداته 67 مليون جنيه فيلم البدلة بطولة تامر حسني تخطت إيراداته 67 مليون جنيه

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.