ليلى عز العرب: حياتي الشخصية خط أحمر.. ووفاة زوجي صدمة قاسية

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ليلى عزالعرب أن حياتها الشخصية تعتبر بمثابة خط أحمر، وأن هناك فرق بين ليلى الفنانة وليلى الإنسانة، مشيرة إلى أن رحيل زوجها كان بمثابة صدمة قاسية، فمن النادر أن تجد "الست" زوجًا جميلًا صادقًا، ووجهت له رسالة وهى تبكي قائلة:"أنت معايا على طول وبحبك وواحشني وواحشني وانت قصاد عيني".

دخول ليلى عز العرب الفن

وأضافت ليلى عز العرب في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوي عبر برنامج "حواديت الناس" بقناة الشمس، أن دخولها مجال التمثيل يشبه رحلة "اليس في بلاد العجائب"، فقد طهرت ككومبارس في فيلم "معالي الوزير"، وبالرغم من أنها شاركت في مشهد بسيط، ولكن استغرق تصويره يومًا كاملًا، مؤكدة إنه ا استفادت كثيرًا من التعامل مع العمالقة من الفنانين والمخرجين.

وأوضحت أن أصعب فترة بالنسبة لها كممثلة كانت الفترة الأولى، حيث التجارب العديدة، ووقتها كان الأهل يصفونها بالجنون بينما كل زملائها بالعمل كانوا مرحبين بهذه الخطوات، ثم جاءت خطوة فيلم "ألف مبروك" ووقتها كان الجمهور يلقبها بأم أحمد حلمي وهى الشخصية التي جسدتها في الفيلم، وذلك لعدم معرفتهم باسمها، إلى أن جاءت شخصية "سامنتا" في مسلسل "الكبير" وبعد نجاحها الكبير تقدمت باستقالتي من عملي وتفرغت للتمثيل.

أهم خطواتها الفنية

وعن مسلسل "الكبير" قالت أنه خطوة مهمة في حياتها، وأن نجاح العمل كان رائعًا، فقد أصبحت شخصية "سامنتا" عفريتًا يطاردها، مشيرة إلى أن الفنان أحمد مكي ليس كوميدينا ولكنه لديه القدرة الكبيرة على الاضحاك، والضحك بطبعه "معدي".

صفات ليلى عز العرب

وعن شخصيتها قالت أنها "تمل" بسرعة، لذا فهى تعشق التجديد باستمرار، كما أنها مازالت تعشق "الاذاعة" لأنها تنتمي لجيل تربى على "الراديو"، وحاليًا تفكر في دخول عالم الأزياء، وترى أن التمثيل والشهرة وحب الناس نعم كبيرة من الله سبحانه وتعالى.