رامي صبري يعلن موعد إطلاق ألبوم "أنا جامد كده كده"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم رامي صبري عن إطلاق ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده" غدا الأربعاء ١٧ يوليو عبر جميع منصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي كما كشف طاقم عمل الألبوم الجديد.



تفاصيل ألبوم “أنا جامد كده كده”





الألبوم يضم أغاني "أنا جامد كده كده" كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.



ويضم الألبوم أيضا أغاني "فيها أيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.