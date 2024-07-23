الخميس المقبل.. فادي رشدي يتألق في بيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش- حفلًا غنائيًا جديدًا يحييه الفنان فادي رشدي وفرقة الموسيقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 25 يوليو.

قائمة أغاني متميزة

سيقدم فادي رشدي مجموعة من أشهر أغاني الطرب المصري، منها: "ألف ليلة"، "هوا يا هوا"، "تمر حنة"، "أهو ده اللي صار"، "تحت الشباك"، "سمرة يا سمرة"، "كعب الغزال"، "عنابي"، و"حرمت أحبك".

إعادة تقديم التراث بأسلوب مبتكر

يعتمد فادي رشدي، مطرب الأوبرا والحاصل على ماجستير في تاريخ الموسيقى العربية من كلية التربية الموسيقية، على تقديم التراث المصري بأسلوب شيق وبتوزيعات موسيقية مختلفة، دون المساس باللحن والصياغة الموسيقية للأغاني الأصلية.

يهدف رشدي من خلال ذلك إلى جذب الشباب للفن المصري القديم وتعريفهم به بأسلوب عصري ومبتكر.

صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.