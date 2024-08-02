الليلة.. الروائي طارق إمام بأمسية ثقافية على قناة "CBC" من مدينة العلمين الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، مساء اليوم الجمعة، الروائي طارق إمام في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC"، في حديث شامل حول الرواية والثقاقة والفن على هامش مهرجان العالم العلمين.

تتناول السهرة التي تذاع في التاسعة والنصف مساء، موضوعات متعددة أبرزها كيف كانت الرواية طريقة للحياة؟ وكيف نجح في تحقيق المتعة الفنية من خلال روايته؟ وماذا عن واقع الرواية العربية مؤخرا؟ وهل حقيقي تساهم الجوائز فى ترقية النصوص الروائية؟.

الدورة الثانية من مهرجان العلمين

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.