نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز التوني يكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني لفيلم "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج معتز التوني خلال تصريحات إذاعية له، عن تفاصيل أحدث أفلامه إكس مراتي، الذي يقوم ببطولته هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح.



تصريحات معتز التوني

وقال معتز التوني، أن فكرة الفيلم كانت عنده منذ عامين ونصف، وأن هناك فنانين كانوا مرشحين لدور هشام ماجد لكن لضيق الوقت لم يتمكنوا من المشاركة في الفيلم، مُضيفًا: "الفكرة كانت عندي من سنتين ونصف، ومحمد ممدوح (تايسون) كان معنا من البداية وهو أول المرشحين لدوره، ولكن كان فيه مرشحين آخرين مثل كريم محمود عبد العزيز ومحمد إمام، ولكن الموضوع لم يظبط بسبب مواعيد أعمالهما، وعرضت الفيلم على هشام ماجد ووافق على الفكرة وهو ممثل ذكي وهو مثل القطار في خطواته مش بيهزر في الشغل، ويفهم بشكل جيد في السيناريو ووضع معنا الإطار اللي ضبط إيقاع الفيلم".

سر اختيار اسم إكس مراتي

وأكد على أنهم وجودا صعوبة في تغيير اسم الفيلم، مُعلقًا:" من أول يوم طرحنا الفكرة اختار المؤلفين اسم (إكس مراتي) وحاولنا تغييره كثيرًا ولكن كان صعبًا ولم نجد أفضل منه".

وتابع:" فيلم (إكس مراتي) جعل نظرتي تتغير في أمور كثيرة، وغيرت مثلا كل الطاقم اللي معتاد أشتغل معهم، وتعلمت الكثير من الفيلم أني أجازف وأقدم مشاهد أفضل خصوصا أني معايا ممثلين رائعين ولو قدمنا مشاهد دراما أو كوميديا قوية سيقدمونها بجد".

حقيقة تقديم جزء ثاني من إكس مراتي



وقال أن هناك جزء ثاني من الفيلم، مُتابعًا:" إحنا تركنا النهاية مفتوحة بالفعل، وأتمنى ينجح جدا مع الجمهور ويكون فيه جزء ثان والفكرة تستحمل تقديمها في عمل جديد، وحتى عرضت على هشام ماجد الفكرة وقال لي تعالى نقعد ونفكر ولم يمانع".

وواصل:" تقديم عمل كوميدي أصعب بكثير من الدراما، وفكرة إنك تجعل الشخص اللي قادم للسينما ودافع أموال كثيرة يخرج راضيا ويشاهد كوميديا حلوة وبجد هذا الأمر بالتأكيد صعب".



وكشف أعماله المقبلة، مُعلقًا: "في فيلم كان جايلي في شهر ديسمبر أو يناير، مع ياسمين صبري وهنا الزاهد، ده مشروع لكن لسه مفيش حاجة حقيقية أو ورق حقيقي".

