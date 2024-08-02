وصول جثمان المنتج تامر فتحي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادًا لأداء صلاة الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل لمسجد مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، جثمان المنتج الفني الراحل تامر فتحي استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد وفاته بساعات قليلة من وفاة المنتجين الثلاثة حسام فتحي ومحمود كمال وتامر فتحي، إثر تعرضهم لـ حادث سير مروع على طريق الضبعة وانقلاب سيارتهم.



وفاة المنتج تامر فتحي



وأعلن الفنان عصام السقا خبر وفاة المنتج تامر فتحي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله.. الأخ تامر فتحي المنتج الفني في سينرجي.

المنتجين الثلاثة

يذكر أن المنتجين الثلاثة حسام فتحي ومحمود كمال وتامر فتحي قدموا العديد من الأعمال النجاحة التي كانت دائمًا محل اهتمام الشارع المصري ومن بينها: الاختيار، وكلبش، القاهرة كابول، اللي ملوش كبير، ضرب نار، حق عرب، نسل الأغراب وغيرها من الأعمال.