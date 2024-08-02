نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي ومي عمر أبرز الحاضرين في جنازة تامر فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر على أن يكونا أول الحاضرين لصلاة الجنازة على المنتج الراحل تامر فتحي، الذي توفي إثر الحادث الأليم الذي تعرض له رفقة المنتجين الراحلين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال.

وصول جثمان المنتج تامر فتحي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وكان قد وصل جثمان المنتج الفني الراحل تامر فتحي إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد وفاته بساعات قليلة من وفاة المنتجين الثلاثة حسام فتحي ومحمود كمال وتامر فتحي، إثر تعرضهم لـ حادث سير مروع على طريق الضبعة وانقلاب سيارتهم.

وفاة المنتج تامر فتحي



وأعلن الفنان عصام السقا خبر وفاة المنتج تامر فتحي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله.. الأخ تامر فتحي المنتج الفني في سينرجي.

يذكر أن المنتجين الثلاثة حسام فتحي ومحمود كمال وتامر فتحي قدموا العديد من الأعمال النجاحة التي كانت دائمًا محل اهتمام الشارع المصري ومن بينها: الاختيار، وكلبش، القاهرة كابول، اللي ملوش كبير، ضرب نار، حق عرب، نسل الأغراب وغيرها من الأعمال.