نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا وإيهاب فهمي وآيتن عامر أبرز الحاضرين في جنازة المنتج تامر فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من الفنانين على حضور تشيع جثمان المنتج الراحل تامر فتحي "الذي توفى اليوم أثر إصابته في حادث سير أدى إلى وفاته، وحضر كل من أحمد السقا، آيتن عامر، كزبرة، وإيهاب فهمي، ونور النبوي، ومي عمر، ومحمد سامي، ومحمد العمروسي، وغيرهم من الفنانين.

وفاة المنتج تامر فتحي

وأعلن الفنان عصام السقا خبر وفاة المنتج تامر فتحي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله.. الأخ تامر فتحي المنتج الفني في سينرجي.

المنتجين الثلاثة

يذكر أن المنتجين الثلاثة حسام فتحي ومحمود كمال وتامر فتحي قدموا العديد من الأعمال النجاحة التي كانت دائمًا محل اهتمام الشارع المصري ومن بينها: الاختيار، وكلبش، القاهرة كابول، اللي ملوش كبير، ضرب نار، حق عرب، نسل الأغراب وغيرها من الأعمال.