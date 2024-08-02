الثلاثاء المقبل.. ماستر كلاس للنجم محمد صبحي بمهرجان المسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، "ماستر كلاس" للنجم الكبير محمد صبحي، الساعة الخامسة مساء، بسينما مركز الإبداع الفني، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، ويقدم اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان.

محمد صبحي يكشف عن أسرار حياته الفنية

النجم الكبير محمد صبحي يتحدث خلال الماستر كلاس عن تجربته كممثل، وكمخرج وكمنتج أيضا، وكأستاذ قام بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة تجاوزت الـ 15 عامًا، كما سيتحدث عن (ستوديو الممثل )، وتجربته في انشاء معمل مسرحي منذ عام 1971م، ومستمر في تقديمه حتي الآن، فقد تجاوز الخمسين عاما، وهو يطرح للساحة نجوما وفنانين كبار.

(ماستر كلاس) النجم الكبير محمد صبحي، يتخلله عرض نماذج من أعماله بشكل عملي، ويتم الحجز لحضوره من خلال الصفحة الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للمهرجان ومنصاته المختلفة علي السوشيال ميديا.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 30 يوليو ويستمر حتى 17 أغسطس الجاري، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.