هيئة الكتاب تستعد لمعرض رأس البر الخامس للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإقامة الدورة الخامسة من معرض رأس البر للكتاب. يُقام المعرض هذا العام في الفترة من 8 أغسطس الجاري حتى 17 من الشهر ذاته، بمشاركة مجموعة من دور النشر المصرية وقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

تعزيز الثقافة والقراءة

أكد الدكتور أحمد بهي الدين أهمية معارض الكتب في تعزيز ثقافة القراءة وبناء شخصية وطنية ترتكز على الثقافة والمعرفة. وأشار إلى أن معرض رأس البر يشهد تطورًا كبيرًا في مشاركات دور النشر والإصدارات، ويُعنى بشكل خاص بالفعاليات الثقافية للأطفال والشباب.

برنامج ثقافي متنوع

يستضيف المعرض هذا العام مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تشمل الشعر، السرد، والمسرح، بالإضافة إلى الحرف التراثية والتاريخ الشفاهي.

كما يكرم المعرض الفائزين بجوائز ثقافية ويحتفي بالراحلين أبو العلا السلاموني وعبد الغني داوود. يتضمن البرنامج أيضًا لقاءً مع واعظ وواعظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب

تشارك الهيئة بمجموعة كبيرة من الإصدارات في مختلف السلاسل التي تصدر عنها، بما في ذلك سلسلة عقول، وإصدارات مشروع استعادة طه حسين، وسلسلة ديوان الشعر المصري، وسلسلة مصريات وتاريخ المصريين، كما تضم مجموعة من إصدارات كتب الأطفال ومؤلفات مبدعي وكتاب محافظة دمياط.